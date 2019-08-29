Баварія офіційно оголосила про відхід Хьонесса з посади президента та назвала його наступника

Президент Баварії Улі Хьонесс прийняв рішення не балотуватися на черговий термін.

Про своє рішення Хьонесс повідомив членів Виконавчого комітету Баварії в середу, 28 серпня, повідомляє офіційний сайт мюнхенців.

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Новим президентом Баварії стане Херберт Хайнер, який вже займав тимчасово цю посаду в 2014-му році під час ув'язнення Хьонесса.

Також 67-річний Улі відмовився від посади голови Наглядової ради Баварії, але продовжить роботу у її структурі до 2023-го року.

До слова, Хьонесс став менеджером Баварії 1979 року, коли йому виповнилося всього 27. За 40 років під його керівництвом мюнхенці 16 разів ставали чемпіоном Німеччини, двічі виграли Лігу чемпіонів та один раз Кубок УЄФА.

"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися. Розпочнемо в суботу". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі і тролить Росію – правила життя президента Баварії