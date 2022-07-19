Мюнхенці закрили одну зі своїх головних цілей на літнє трансферне вікно. Маттейс Де Лігт підписав контракт з Баварією до літа 2027 року, повідомляє прес-служба клубу.

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Деталі традиційно не розголошують. Однак, за неофіційною інформацією Ювентус погодився продати 22-річного центрбека за 70 мільйонів євро. Ще 10 млн євро прописані в бонусному фонді.

До слова, туринці купили де Лігта три роки тому, заплативши Аяксу 85 мільйонів євро. У нідерландця був контракт зі "Старою Синьйорою" ще на два сезони, але він рішуче вирішив покинути Турин і перебратися в Мюнхен.

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