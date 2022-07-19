Бавария намерена серьезно подчистить состав, отказавшись от ряда сильных исполнителей. В частности, по информации журналиста Флориана Плеттенберга, "рекордмайстер" готов продать Бенжамена Павара – за чемпиона мира немцы желают получить не менее 35 миллионов евро.

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Кроме того, мюнхенский клуб открыт к предложениям по Марселю Забитцеру, Крису Ричардсу, Джошуа Зиркзее, Буну Сарра и Ньянзу Куаси. В этой четверке Бавария собирается заработать от 40 до 50 миллионов евро. При этом сообщается, что у Ричардса есть устная договоренность с Кристал Пелас, а за Зиркзее ведут борьбу Аякс и ПСВ – от них немцы ожидают 10-15 млн. Штутгарт тоже пытался вступить в переговоры, однако клуб отпугивает высокая зарплата нидерландца (2,5 миллиона евро в год).

Очевидно, распродажа связана с подписанием Маттейса Де Лигта. Баварии пришлось выложить за него рекордную сумму. Официальная презентация центрбэка состоится уже сегодня.

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