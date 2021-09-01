Мюнхенская Бавария решила почистить свои ряды под конец трансферного окна.

Бавария отпустила Криса Ричардса и Роба-Торбена Хофманна в аренду в Хоффенхайм и Сандерленд соответственно, а Леон Даяку стал полноценным игроком Унион Берлин, сообщает сайт мюнхенцев.

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Отметим, что чемпион Бундеслиги продлил контракты с Хофманном и Ричардсом – соглашения действительны до 2023 и 2025 годов соответственно.

К слову, Ричардс провел вторую часть прошлого сезона в Хоффенхайме, отыграв 11 матчей в Бундеслиге и отметившись результативной передачей. Хофманн же выступал за дубль Баварии в 3-й Бундеслиге, пропустив 37 мячей в 25 поединках.

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