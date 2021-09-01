Мюнхенська Баварія вирішила почистити свої ряди під кінець трансферного вікна.

Баварія відпустила Кріса Річардса та Роба-Торбена Хофманна в оренди до Хоффенхайма та Сандерленда відповідно, а Леон Даяку став повноцінним гравцем Уніон Берліна, повідомляє сайт мюнхенців.

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Зазначимо, що чемпіон Бундесліги продовжив контракти з Хофманном та Річардсом – угоди дійсні до 2023 та 2025 року відповідно.

До слова, Річардс провів другу частину минулого сезону в Хоффенхаймі, відігравши 11 матчів у Бундеслізі та відзначившись результативною передачею. Хофманн же виступав за дубль Баварії у 3-й Бундеслізі, пропустивши 37 м'ячів у 25 поєдинках.

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