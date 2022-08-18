Полузащитник молодежной сборной Грузии Лука Паркадзе подписал долгосрочный контракт с Баварией, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Севилья официально подписала защитника Баварии

Еще один сезон Лука отыграет за родное Динамо из Тбилиси, после чего переберется в Германию. Ожидается, что сначала Паркадзе будет выступит за молодежную команду Баварии.

"Мы знаем о Луке уже некоторое время, наши скауты следили за ним. Кроме того, он произвел блестящее впечатление на просмотре здесь, в академии Баварии. Мы очень рады, что он станет игроком Баварии в следующем сезоне", – прокомментировал подписание менеджер академии мюнхенцев Йохен Зауэр.

Баварія витягнула щасливий білет з Мане – найкращий боєць Клоппа на шляху до заслуженого визнання