Бавария объявила о переходе грузинского полузащитника
Воспитанник тбилисского Динамо Лука Паркадзе получил шанс проявить себя в топ-клубе.
Полузащитник молодежной сборной Грузии Лука Паркадзе подписал долгосрочный контракт с Баварией, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
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Еще один сезон Лука отыграет за родное Динамо из Тбилиси, после чего переберется в Германию. Ожидается, что сначала Паркадзе будет выступит за молодежную команду Баварии.
"Мы знаем о Луке уже некоторое время, наши скауты следили за ним. Кроме того, он произвел блестящее впечатление на просмотре здесь, в академии Баварии. Мы очень рады, что он станет игроком Баварии в следующем сезоне", – прокомментировал подписание менеджер академии мюнхенцев Йохен Зауэр.
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