Півзахисник молодіжної збірної Грузії Лука Паркадзе підписав довготривалий контракт з Баварією, повідомляє офіційний сайт мюнхенського клубу.

Севілья офіційно підписала захисника Баварії

Зазначається, що іще один сезон Лука відіграє за рідне Динамо з Тбілісі, після чого перебереться до Німеччини. Очікується, що спочатку Паркадзе буде виступати за молодіжну команду Баварії.

"Ми знаємо про Луку вже деякий час, наші скаути стежили за ним. Крім того, він справив блискуче враження на перегляді тут, в академії Баварії. Ми дуже раді, що він стане гравцем Баварії у наступному сезон", – прокоментував підписання менеджер академії мюнхенців Йохен Зауер.

Баварія витягнула щасливий білет з Мане – найкращий боєць Клоппа на шляху до заслуженого визнання