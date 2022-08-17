Севилья официально подписала защитника Баварии
18:42 - Читати українською
20-летний центрбек Баварии Тонги Ньянзу продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Севилья завершила трансфер Тонги Ньянзу, сообщает официальный сайт клуба. Француз подписал с "нервионом" контракт на 5 лет.
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Сумма компенсации не разглашается, однако инсайдеры пишут о 20 миллионах евро. Бавария имеет право обратного выкупа.
Французский центрбек сыграл в 22 поединках прошлого сезона за Баварию во всех соревнованиях, отличившись голом и ассистом.
Ньянзу перешел в Баварию из ПСЖ два года назад на правах свободного агента, но основным игроком в Мюнхене не стал.
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