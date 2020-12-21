"Лерой был недоволен заменой, это понятно. Бог наделил его невероятным талантом, но он пока не смог получил ген Баварии.

"Сане не является усилением, поэтому Гвардиола позволил ему уйти": Маттеус раскритиковал немца за игру в Баварии

Мы сделали все, чтобы он перешел в Баварию. Мы мотивируем и помогаем, но также требуем. Ему нужно подняться на следующий уровень, нужно адаптироваться.

Я верю, что у него большое будущее в Баварии. Мы готовы помогать ему. Но он также должен спрашивать с себя. Если понадобится, мы надерем ему зад, чтобы извлечь максимум", – цитирует Румменигге Sport1.

Напомним, Сане провально начал игру про Байера и уже на 32-й был заменен, в итоге мюнхенцы сумели осуществить камбэк (2:1). В нынешнем сезоне Бундеслиги Лерой провел 11 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

Бавария вырвала победу над Байером: печальная участь "Неверкузена", гегемония Мюнхена в 2020-м, Левандовски – король