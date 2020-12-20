Легенда Баварии и сборной Германии Лотар Маттеус недоволен действиями Лероя Сане в мюнхенском клубе, в частности в победной игре против Байера (2:1).

"Сане не сделал следующий шаг. Он должен привыкнуть к системе Баварии, к высокому и агрессивному прессингу. У него есть недостатки и при обороне. Он должен работать над этим.

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Гвардиола позволил ему уйти, потому что Сане не работает сзади так, как Пеп ожидает. Сане еще нужно учиться. Процесс еще не закончился, хотя и прошло уже много времени. Он справляется со своими неудачами не так, как другие игроки.

Сане не травмирован. Это была правильная замена. Хорошо, что у Флика есть смелость заменить его и показать: я тобой недоволен. Сейчас он не является усилением для Баварии", – цитирует Маттеуса Heimat Sport.

К слову, Лерой вышел на 32 минуте матча против Байера, но был заменен уже на 68. Из Сити в Баварию Сане перебрался за 45 млн евро летом 2020-го. В текущем сезоне Бундеслиги 24-летний немец провел 11 поединков, в которых забил три гола и отдал столько же ассистов.

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