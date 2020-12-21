"Лерой був незадоволений заміною, це зрозуміло. Бог наділив його неймовірним талантом, але він поки що не зміг отримав ген Баварії.

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Ми зробили все, щоб він перейшов до Баварії. Ми мотивуємо і допомагаємо, але також вимагаємо. Йому потрібно піднятися на наступний рівень, потрібно адаптуватися.

Я вірю, що у нього велике майбутнє у Баварії. Ми готові допомагати йому. Але він також повинен питати з самого себе. Якщо знадобиться, ми надеремо йому зад, щоб витягти максимум", – цитує Румменігге Sport1.

Нагадаємо, Сане провально розпочав гру про Байєра і вже на 32-й був замінений, у підсумку мюнхенці зуміли здійснити камбек (2:1). У нинішньому сезоні Бундесліги Лерой провів 11 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

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