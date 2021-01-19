Вингер Баварии Дуглас Коста все же не смог дважды войти в одну реку.

Мюнхенцы не будут активировать пункт выкупа бразильца в арендной сделке с Ювентусом.

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Летом Бавария пригласила Косту, для которого это уже второй период в составе "ротен". Вингер наиграл только 644 минуты в первой половине сезона, отметился одним голом и 3 ассистами. Коста в июне должен вернуться в Ювентус, но и там на него не рассчитывают, сообщает La Gazetta dello Sport. Туринцы хотели бы окончательно продать экс-звезду Шахтера, который зарабатывает 6 млн евро за сезон.

Добавим, что контракт Дугласа с Ювентусом рассчитан до лета 2022-го, нынешняя цена за Transfermarkt – 20 млн евро.

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