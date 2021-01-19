Вінгер Баварії Дуглас Коста все ж не зміг двічі увійти в одну річку.

Мюнхенці не будуть активовувати пункт викупу бразильця в орендній угоді з Ювентусом.

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Влітку Баварія запросила Косту, для якого це вже другий період у складі "ротен". Вінгер награв лише 644 хвилини у першій половині сезону, відзначився одним голом та 3 асистами. Коста у червні повинен повернутися в Ювентус, але й там на нього не розраховують, повідомляє La Gazetta dello Sport. Туринці хотіли б остаточно продати екс-зірку Шахтаря, який заробляє 6 млн євро за сезон.

Додамо, що контракт Дугласа з Ювентусом розрахований до літа 2022-го, нинішня ціна за Transfermarkt – 20 млн євро.

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