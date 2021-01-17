Мюнхенцы не планируют выходить на рынок в январе. Об этом журналист Максимилиан Кох написал в своем твиттере.

Маттеус имеет конкретные претензии к трансферной политике Баварии

"Мы абсолютно уверены в текущем составе и не будем работать над трансферами этой зимой", – цитирует репортер Кана.

Отметим, что Бавария идет первой в Бундеслиге, опережая РБ Лейпциг на один пункт. Правда, в воскресенье "ротен" играют матч против Фрайбурга и имеют шанс оторваться от конкурентов.

Штутгарт спас ничью с Боруссией М, Боруссия Д потеряла очки с Майнцом, РБ Лейпциг не смог возглавить Бундеслигу