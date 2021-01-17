Кан очертил планы Баварии на трансферное окно
16:55 - Читати українською
Член совета директоров мюнхенской Баварии Оливер Кан поделился планами немецкого гранда на зимнее трансферное окно.
Мюнхенцы не планируют выходить на рынок в январе. Об этом журналист Максимилиан Кох написал в своем твиттере.
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"Мы абсолютно уверены в текущем составе и не будем работать над трансферами этой зимой", – цитирует репортер Кана.
Отметим, что Бавария идет первой в Бундеслиге, опережая РБ Лейпциг на один пункт. Правда, в воскресенье "ротен" играют матч против Фрайбурга и имеют шанс оторваться от конкурентов.
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