Бавария не без проблем одолела Фрайбург, Арминия одержала первую победу в сезоне, Хоффенхайм уступил Бохуму
В воскресенье 11-й тур чемпионата Германии продолжили 5 матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".
Германия, Бундеслига, 11-й тур
Бавария – Фрайбург – 2:1
Голы: Горецка, 30, Левандовски, 75 – Хаберер, 90+2
Бохум – Хоффенхайм – 2:0
Голы: Новотни, 67, Пантович, 97
Нереализованный пенальти: Риман, 75 (Бохум)
Вольфсбург – Аугсбург – 1:0
Гол: Нмеча, 14
Штутгарт – Арминия – 0:1
Гол: Окугава, 19
РБ Лейпциг – Боруссия Д – начало матча в 19:30
Майнц расписал огненную ничью с Боруссией – менхенгладбахцы продолжают терять лидеров
Бавария на собственном поле принимала главное открытие этого сезона – Фрайбург. Уже на первых минутах Марк Флэккен дважды спас свои ворота после ударов Зюле и Дэвиса. Хёллер в ответ пробил мимо левой стойки. Гости продержались до середины первого тайма, пока очередная атака не завершилась результативно – Горецка добил сферу из района одиннадцатиметровой отметки.
В середине второго тайма Левандовски забил свой очередной гол за Баварию, в падении замкнув передачу Сане на дальнюю штангу. В общей сложности мюнхенцы создали моменты на добрых пять поединков, но ограничились лишь двумя мячами (третий был забит уже в добавленное время, но арбитр зафксовал офсайд). Фрайбург не выключался до последней секунды и на 92 минуте один гол отквитал.
Хоффенхайм в матче с Бохумом к середине тайма создал два бронебойных момента, но и Крамарич, и Бебу стрельнули над перекладиной. Бохум ответил ударом Дэнни Блюма незадолго до перерыва – тоже выше ворот. В середине второго тайма Новотны головой вывел хозяев вперед. Впоследствии Риман мог снимать все вопросы о победителе, но с пенальти пробил значительно выше ворот. На седьмой добавленной к матчу минуте Пантович поставил победную точку в матче, принеся Бохуму три очка.
Вольфсбург и Аугсбург сошлись на Фольксваген Арене. Гости вышли вперед уже в начале матча: Нмеча отозвался на навес Отавиу и головой пробил в левый угол. В середине тайма головой пробивал и Борнаув, но мяч прошел возле стойки. Во втором тайме Андре Хан сравнял, но офсайд не позволил Аугсбургу спасти хотя бы очко.
Откровенный аутсайдер Бундеслиги – Арминия – одержала минимальную победу над Штутгартом. Судьбу матча решил дальний выстрел Окугавы в середине первого тайма. После перерыва гости могли удваивать, но Андраде попал в штангу. В конце тайма сначала Пипер, а затем Серра встряхнули перекладину и Арминии пришлось довольствоваться минимальной, однако первой в сезоне победой!