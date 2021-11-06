Германия, Бундеслига, 11-й тур

Бавария – Фрайбург – 2:1

Голы: Горецка, 30, Левандовски, 75 – Хаберер, 90+2

Бохум – Хоффенхайм – 2:0

Голы: Новотни, 67, Пантович, 97

Нереализованный пенальти: Риман, 75 (Бохум)

Вольфсбург – Аугсбург – 1:0

Гол: Нмеча, 14

Штутгарт – Арминия – 0:1

Гол: Окугава, 19

РБ Лейпциг – Боруссия Д – начало матча в 19:30

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Бавария на собственном поле принимала главное открытие этого сезона – Фрайбург. Уже на первых минутах Марк Флэккен дважды спас свои ворота после ударов Зюле и Дэвиса. Хёллер в ответ пробил мимо левой стойки. Гости продержались до середины первого тайма, пока очередная атака не завершилась результативно – Горецка добил сферу из района одиннадцатиметровой отметки.

В середине второго тайма Левандовски забил свой очередной гол за Баварию, в падении замкнув передачу Сане на дальнюю штангу. В общей сложности мюнхенцы создали моменты на добрых пять поединков, но ограничились лишь двумя мячами (третий был забит уже в добавленное время, но арбитр зафксовал офсайд). Фрайбург не выключался до последней секунды и на 92 минуте один гол отквитал.

Хоффенхайм в матче с Бохумом к середине тайма создал два бронебойных момента, но и Крамарич, и Бебу стрельнули над перекладиной. Бохум ответил ударом Дэнни Блюма незадолго до перерыва – тоже выше ворот. В середине второго тайма Новотны головой вывел хозяев вперед. Впоследствии Риман мог снимать все вопросы о победителе, но с пенальти пробил значительно выше ворот. На седьмой добавленной к матчу минуте Пантович поставил победную точку в матче, принеся Бохуму три очка.

Вольфсбург и Аугсбург сошлись на Фольксваген Арене. Гости вышли вперед уже в начале матча: Нмеча отозвался на навес Отавиу и головой пробил в левый угол. В середине тайма головой пробивал и Борнаув, но мяч прошел возле стойки. Во втором тайме Андре Хан сравнял, но офсайд не позволил Аугсбургу спасти хотя бы очко.

Откровенный аутсайдер Бундеслиги – Арминия – одержала минимальную победу над Штутгартом. Судьбу матча решил дальний выстрел Окугавы в середине первого тайма. После перерыва гости могли удваивать, но Андраде попал в штангу. В конце тайма сначала Пипер, а затем Серра встряхнули перекладину и Арминии пришлось довольствоваться минимальной, однако первой в сезоне победой!

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