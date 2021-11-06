Німеччина, Бундесліга, 11-й тур

Баварія – Фрайбург – 2:1

Голи: Горецка, 30, Лєвандовскі, 75 – Хаберер, 90+2

Бохум – Хоффенхайм – 2:0

Голи: Новотни, 67, Пантовіч, 97

Нереалізований пенальті: Ріман, 75 (Бохум)

Вольфсбург – Аугсбург – 1:0

Гол: Нмеча, 14

Штутгарт – Армінія – 0:1

Гол: Окугава, 19

РБ Лейпциг – Борусія Д – початок матчу о 19:30

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Баварія на власному полі приймала головне відкриття цього сезону – Фрайбург. Вже на перших хвилинах Марк Флеккен двічі врятував свої ворота після ударів Зюле та Девіса. Хьолер у відповідь пробив повз ліву стійку. Гості протримались до середині першого тайму, поки чергова атака не завершилась результативно – Горецка добив сферу з району одинадцятиметрової позначки.

В середині другого тайму Лєвандовскі забив свій черговий гол за Баварію, у падінні замкнувши передачу Сане на дальню штангу. Загалом мюнхенці створили моментів на добрих п'ять поєдинків, але обмежились лише двома м'ячами (третій був забитий вже у доданий час, але арбітр зафксував офсайд). Натомість Фрайбург не вимикався до останньої секунди і на 92 хвилині один гол відквитав.

Хоффенхайм у матчі з Бохумом до середини тайму створив два бронебійні моменти, але і Крамаріч, і Бебу стрільнули над поперечиною. Бохум відповів ударом Денні Блюма незадовго до перерви – також вище воріт. В середині другого тайму Новотни головою вивів господарів вперед. Згодом Ріман міг знімати всі питання щодо переможця, але з пенальті пробив значно вище воріт. На сьомій доданій до матчу хвилині Пантовіч поставив переможну крапку у матчі, принісши Бохуму надважливі три очки.

Вольфсбург та Аугсбург зійшлись на Фольксваген Арені. Гості вийшли вперед вже на початку матчу: Нмеча відгукнувся на навіс Отавіу і головою пробив у лівий кут. В середині тайму головою пробивав і Борнаув, але м'яч пройшов біля стійки. У другому таймі Андре Хан зрівняв, але офсайд не дозволив Аугсбургу врятувати бодай очко.

Відвертий аутсайдер Бундесліги – Армінія – здобула мінімальну перемогу над Штутгартом. Долю матчу вирішив дальній постріл Окугави в середині першого тайму. По перерві гості могли подвоювати, але Андраде влучив у стійку. Наприкінці тайму спочатку Піпер, а потім Серра струсонули поперечину і Армінії довелось задовольнитись мінімальною, однак першою в сезоні перемогою!

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