Бавария нашла замену Роббену в Аяксе

Аякс может потерять еще одну свою звезду.

Вингер Аякса Хаким Зиеш может продолжить карьеру в Германии. По информации Algemeen Dagblat, на марокканца нацелилась мюнхенская Бавария.

Ван де Беек – об интересе Реала: Люди спешат с выводами

В вингере мюнхенцы видят замену своему многолетнему лидеру Арьену Роббену, который объявил о завершении карьеры.

Амстердамцы уже потеряли этим летом Фрэнки де Йонга и Маттейса де Лигта. На очереди Донни ван де Беек, который очень близок к переходу в Реал.

"Кращий, ніж Мессі і Роналду": "скляний" Ар’єн Роббен – десятки жорстоких травм, ренесанс у Баварії і гол у фіналі ЛЧ