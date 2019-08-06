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Бавария нашла замену Роббену в Аяксе

10:49 95 Читати українською
Бавария нашла замену Роббену в Аяксе
Хаким Зиеш / ФК Бавария

Аякс может потерять еще одну свою звезду.

Вингер Аякса Хаким Зиеш может продолжить карьеру в Германии. По информации Algemeen Dagblat, на марокканца нацелилась мюнхенская Бавария.

Ван де Беек – об интересе Реала: Люди спешат с выводами

В вингере мюнхенцы видят замену своему многолетнему лидеру Арьену Роббену, который объявил о завершении карьеры.

Амстердамцы уже потеряли этим летом Фрэнки де Йонга и Маттейса де Лигта. На очереди Донни ван де Беек, который очень близок к переходу в Реал.

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