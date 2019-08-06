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Баварія знайшла заміну Роббену в Аяксі

10:49 536 Читать на русском
Баварія знайшла заміну Роббену в Аяксі
Хакім Зієш / ФК Баварія

Аякс може втратити ще одну свою зірку.

Вінгер Аякса Хакім Зієш може продовжити кар'єру в Німеччині. За інформацією Algemeen Dagblat, на марокканця націлилась мюнхенська Баварія.

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У вінгері мюнхенці бачать заміну своєму багаторічному лідеру Ар'єну Роббену, який оголосив про завершення кар'єри.

Амстердамці вже втратили цього літа Френкі де Йонга та Маттейса де Лігта. На черзі Донні ван де Беек, який дуже близький до переходу в Реал.

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