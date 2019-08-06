Баварія знайшла заміну Роббену в Аяксі

Аякс може втратити ще одну свою зірку.

Вінгер Аякса Хакім Зієш може продовжити кар'єру в Німеччині. За інформацією Algemeen Dagblat, на марокканця націлилась мюнхенська Баварія.

Ван де Беек – про інтерес Реала: Люди поспішають із висновками

У вінгері мюнхенці бачать заміну своєму багаторічному лідеру Ар'єну Роббену, який оголосив про завершення кар'єри.

Амстердамці вже втратили цього літа Френкі де Йонга та Маттейса де Лігта. На черзі Донні ван де Беек, який дуже близький до переходу в Реал.

"Кращий, ніж Мессі і Роналду": "скляний" Ар’єн Роббен – десятки жорстоких травм, ренесанс у Баварії і гол у фіналі ЛЧ