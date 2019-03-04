Бавария нашла замену Рибери в Реале – мюнхенцы приготовили 120 млн евро, – Don Balon

Полузащитник "галактикос" Марко Асенсио может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Руководство мюнхенского клуба рассматривает возможность приобретения полузащитника Реала Марко Асенсио, утверждает Don Balon.

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Сообщается, что Бавария во время летнего трансферного окна хочет усилить линию атаки, которая обеднеет после ухода из немецкого клуба Франка Рибери и Арьена Роббена.

Боссы Баварии настроены серьезно и готовы потратить 120 млн евро для того, чтобы оформить трансфер испанца. В текущем сезоне Асенсио нерегулярно играет в основе Реала. В активе Марко 31 матч во всех турнирах в футболке королевского клуба и 6 голов. Ранее сообщалось, что Франк Рибери и Арьен Роббен точно покинул Баварию по завершению сезона.

Контракт игрока с Реалом действуетдо июня 2023 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Асенисио в 80 млн евро.

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