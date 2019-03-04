Баварія знайшла заміну Рібері в Реалі – мюнхенці приготували 120 млн євро, – Don Balon

Півзахисник "галактікос" Марко Асенсіо може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

Керівництво мюнхенського клубу розглядає можливість придбання хавбека Реала Марко Асенсіо, стверджує Don Balon.

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед позмагаються за Іско, – Tuttosport

Повідомляється, що Баварія під час літнього трансферного вікна хоче підсилити лінію атаки, яка збідніє після відходу з німецького клубу Франка Рібері та Арьєна Роббена.

Боси мюнхенців налаштовані серйозно та готові витратити 120 млн євро для того, щоб оформити трансфер іспанця. У поточному сезоні Асенсіо нерегулярно грає у основі Реала. В активі Марко 31 матч у всіх турнірах у футболці королівського клубу та 6 голів. Раніше повідомлялося, що Франк Рібері та Арьєн Роббен точно покинув Баварію по завершенню сезону.

Контракт гравця з Реалом чинний до червня 2023 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Асенісіо у 80 млн євро.

Зінченко – лідер АПЛ, Класіко за Барселоною, Шальке тоне без Коноплянки, Юве не програє в Серії А – підсумки євровікенду