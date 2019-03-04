Ливерпуль и Манчестер Юнайтед поборются за Иско, – Tuttosport

Полузащитник Реала Иско может переехать на Туманный Альбион.

Ливерпуль и Манчестер Юнайтед летом будут пытаться приобрести хавбека "галактикос" Иско, пишет Tuttosport.

"Я не получаю тех возможностей, которые имеют одноклубники", – Иско недоволен своим положением в Реале

По информации итальянского издания, скорее всего испанец покинет Мадрид во время ближайшего трансферного окна из-за разногласий с главным тренером Реала Сантьяго Солари.

Иско крайне редко попадает в стартовый состав и чувствует себя некомфортно в Мадриде. Мерсисайдцы и манкунианцы внимательно наблюдают за ситуацию вокруг игрока и готовят для него солидный контракт летом.

В текущем сезоне Иско сыграл 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Контракт испанца с королевским клубом действует до лета 2022 года.

Рамос против Месси – "была кровь на губах": уволенный из Реала тренер и экс-судьи – за удаление, или Месть за Лео