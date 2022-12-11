Мюнхенці поки не планують купувати нового воротаря після серйозної травми основного кіпера.

У суботу, 10 грудня, стало відомо про травму 36-річного Мануеля Нойєра. Кіпер Баварії та збірної Німеччини зламав ногу під час катання на лижах. Через це ветеран вибув до кінця сезону.

Нойєр зламав ногу на відпочинку і вилетів до кінця сезону

Першою опцією для заміни основного кіпера буде Александер Нюбель, який вже другий сезон виступає за Монако на правах оренди з Баварії. Орендна угода розрахована до літа, але мюнхенці будуть вести перемовини щодо дострокового її розірвання. Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк у Twitter.

За його словами, наразі Баварія не розпочинала перемовини щодо Домініка Ліваковіча. Кіпер Динамо Загреб виграв для збірної Хорватії вже дві серії пенальті на ЧС-2022 – проти Японії та Бразилії.

У сезоні 2022/23 Нюбель зіграв за Монако 23 матчі, пропустив 33 голи. Контракт 26-річного воротаря з Баварією розрахований до літа 2025-го.