Лидер Хоффенхайма Андрей Крамарич попал на радары чемпионов Германии, информирует Transfermarkt.

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"Крестьяне" не настроены отпускать своего бомбардира, у которого есть действующий контракт до лета 2022 года. Баварии придется заплатить минимум 40 млн евро, если она захочет подписать Крамарича. Агент 29-летнего хорвата подтвердил интерес статусных клубов, но устраивать бунт в Хоффенхайме никто не собирается.

Добавим, что Крамарич уже успел унизить Баварию в текущем розыгрыше Бундеслиги – форвард оформил дубль, а Хоффенхайм сенсационно разбил мюнхенцев со счетом 4:1. Украинским фанатам Андрей запомнился в матче (2:0) последнего тура отбора на чемпионат мира 2018 года. Нападающий дважды поразил ворота "сине-желтых", похоронив надежды команды Шевченко на Мундиаль.

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