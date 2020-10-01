Лидер мюнхенцев добыл свой 27 трофей и стал самым титулованным немцем в истории. Ранее это звание он делил с бывшим одноклубником – легендарным Бастианом Швайнштайгером, у которого остается 26 побед в различных турнирах.

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Мюллер – воспитанник Баварии и выступает за клуб с 2008 года. Он девять раз становился чемпионом Германии, по шесть раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны, по два раза Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также один раз становился победителем клубного чемпионата мира. Кроме того, Томас в составе сборной Германии побеждал на чемпионате мира 2014 года.

Заметим, что Мюллер может существенно улучшить рекорд, ведь в свой 31 год он остается важным игроком сверхмощной Баварии.

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