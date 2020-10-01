Лідер Хоффенхайма Андрей Крамаріч потрапив на радари чемпіонів Німеччини, інформує Transfermarkt.

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"Селяни" не налаштовані відпускати свого бомбардира, у якого є чинний контракт до літа 2022 року. Баварії доведеться заплатити щонайменше 40 млн євро, якщо вона захоче підписати Крамаріча. Агент 29-річного хорвата підтвердив інтерес статусних клубів, але влаштовувати бунт в Хоффенхаймі ніхто не збирається.

Додамо, що Крамаріч вже встиг принизити Баварію у поточному розіграші Бундесліги – форвард оформив дубль, а Хоффенхайм сенсаційно розбив мюнхенців з рахунком 4:1. Українським фанатам Андрей запам'ятався у матчі (2:0) останнього туру відбору на чемпіонат світу 2018 року. Нападник двічі вразив ворота "синьо-жовтих", поховавши надії команди Шевченка на Мундіаль.

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