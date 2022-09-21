Невтішні результати команди поки не призвели до рішучих дій керівництва Баварії.

Після 7 зіграних матчів мюнхенці набрали лише 12 очок та наразі посідають п'яте місце в турнірній таблиці. Баварія не змогла здобути жодної перемоги у останніх чотирьох матчах чемпіонату. Це найгірший старт сезону за останні 20 років.

У Баварії оцінили можливість звільнення Нагельсманна після провального старту сезону

Німецька преса вже почала шукати заміну Юліану Нагельсманну. Однак, за інформацією TheAthletic, фахівцеві поки нічого не загрожує. Зазначається, що керівництво клубу солідарне зі своїм головним тренером і головною причиною провальних результатів вважає неналежне ставлення до справи футболістів.

Водночас Баварія не підтримала ідею Нагельсманна, який хотів заборонити гравцям відвідати Октоберфест. Для мюнхенського клубу це не розваги, а виконання рекламних контрактів.

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