Мюнхенцы хотят усилить центр обороны, но не планируют тратить деньги на новичка.

Бавария приступила к активным поискам защитника, который заменит Зюле. Юлиан Нагельсманн настаивает на усилении, а руководство поставило четкую цель – новый игрок должен прийти бесплатно.

Барселона интересуется бесплатным чемпионом мира, на которого претендуют Интер и Бавария

Один из кандидатов на усиление – Бремер. Мюнхенцы провели предварительные переговоры с лидером Торино, сообщает Sport1. Но есть проблема. В Италии просят за 24-летнего защитника 15 млн евро.

Трансфер пока что далек от завершения. Приоритетом Баварии остается Кристенсен из Челси, который может прийти свободным агентом, но на большую зарплату. Бремер выступает альтернативой.

Бавария вырвала у прекрасного Зальцбурга ничью – провальный тайм, Левандовски-невидимка и восхождение новых звезд в ЛЧ