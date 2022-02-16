Шикарный Зальцбург замучил Баварию

На выходных Бавария потерпела фиаско, пропустив 4 от Бохума. Юлиан Нагельсманн сделал выводы – отказался от провального опыта с одним опорником и вернулся к рабочей в последнее время схеме с тремя защитниками. Формация, похожая на олдскульные WM: две "десятки", атакующие Коман и Гнабри на флангах, Толиссо в центре рядом с Киммихом.

Эти изменения были направлены на стабилизацию команды, но ничего не вышло. Бавария снова предстала очень уязвимой к быстрым контрвыпадам. Массированная группа атаки, в которую Нагельсманн засунул всех 5 главных звезд, должна была компенсировать ненадежную оборону. Левандовски и Ко должны были создавать больше моментов, чем Зюле и Ко подарят Зальцбургу.

А все было наоборот. Резкие "быки" прекрасно пользовались каждой ошибкой гостей и сразу выбегали в атаку. Камара вычищал центр поля и точными дальними передачами находил впереди Адейеми, Аронсон и Адаму. Последний вынужденно вышел на замену из-за травмы Окафора. А спустя 10 минут открыл счет. Классический контрвыпад Зальцбурга: Адейеми зацепился за мяч, Адаму расстрелял Ульрайха.

Бавария получила комфортные условия только после перерыва

Бавария до перерыва создавала моменты только после действий Гнабри. Серж трижды опасно пробил (раз неточно, дважды заблокировали) и создал супершанс для Сане. В начале второго тайма первую скрипку перехватил Коман, но опять же это был креатив отдельного футболиста в отрыве от команды. Но со временем преимущество Баварии начало расти.

Схема Нагельсманна эффективна, когда удается захватить инициативу и доминировать на чужой половине. Австрийцы абсолютно заслуженно выиграли первый тайм: высокая интенсивность, прессинг, хорошая организация игры на обоих концах поля. А во втором тайме Зальцбург потерял в скорости, сел поглубже и не выбегал в контратаки. Мюнхену удалось перевести игру в нужный режим.

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С 55-й минуты по 80-ю хозяева не нанесли ни одного акцентированного удара, а Бавария начала плести кружева. Остро били Коман и Сане, появились моменты у Мюллера. Коман и Сане воспользовались свободным пространством и разорвали оборону Зальцбурга – спас голкипер. Мюнхен наращивал давление, гол уже становился вопросом времени, но тут очередная ошибка... Адейеми вырвался на ворота и, к счастью гостей, проиграл дуэль Ульрайху.

На последней минуте основного времени Бавария вырвала ничью. Павар забросил в штрафную, Мюллер перевел на дальнюю штангу, а Коман сравнял счет. Чуть-чуть не дотерпели австрийцы, но итоговый счет вполне заслуженный. Зальцбург выиграл тайм, в котором был лучше, и Бавария выиграла тайм, в котором была лучше. Все решится в ответном матче.

Адейеми уже в Дортмунде, Левандовски с нулем

На Карима Адейеми охотится пол Европы. Однако он уже определился со своим будущим. Он перейдет в Борусию – путем Холанда, на замену Холанду. Это еще не официально, но форвард согласовал переход, вопрос только в компенсации для Зальцбурга.

Сегодня Карим показал, что готов в Бундеслигу. Шикарная скорость, шикарная работа с мячом. Адейеми уже в начале матча подстерегошибку Зюле и мог забивать. Затем обворовал в штрафной Павара и претендовал на пенальти. Разогнал голевую атаку, имел еще один супершанс и постоянно держал в напряжении медленную защиту Баварии.

Кроме главной звезды Зальцбурга, хочется отметить центрхава Камара (78% выигранных единоборств) и креативного хавбека Аронсона. На высоком уровне отработал дуэт центрбеков Вёбер-Соле – благодаря их усилиям потерялся сам Левандовски. У Роберта ни одного удара за весь матч. Нонсенс.

Очень приятно удивил голкипер Кён. Швейцарец считается слабым местом Зальцбурга, однако сегодня был невероятен – 7 сейвов после ударов из пределов штрафной. Ну и Маттиас Яйссле. Талантливый 33-летний коуч. Нет, он не новый Нагельсман. У него заметен свой почерк. Фантастическая работа с молодой командой.