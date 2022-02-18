Мюнхенці хочуть підсилити центр оборони, але не планують витрачати гроші на новачка.

Баварія розпочала активні пошуки захисника, який замінить Зюле. Юліан Нагельсманн наполягає на підсиленні, а керівництво поставило чітку мету – новий гравець має прийти безкоштовно.

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Один з кандидатів на підсилення – Бремер. Мюнхенці провели попередні переговори з лідером Торіно, повідомляє Sport1. Але є проблема. В Італії просять за 24-річного захисника 15 млн євро.

Трансфер поки що далекий від завершення. Пріоритетом Баварії залишається Крістенсен з Челсі, який може прийти вільним агентом, але на велику зарплату. Бремер виступає альтернативою.

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