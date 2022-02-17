Барселона интересуется бесплатным чемпионом мира, на которого претендуют Интер и Бавария
Каталонский клуб ищет возможность дешево усилить команду.
Летом одной из главных задач Барселоны будет подписание защитника. Главная сложность в том, что он должен быть свободным агентом, сообщает Mundo Deportivo.
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По информации источника, каталонцы уже давно смотрят в сторону защитников Челси – Рюдигера и Кристенсена. Однако немец требует огромную зарплату, а датчанин близок к подписанию нового контракта. Решением проблемы может стать Матиас Гинтер из гладбахской Борусии. Он уже подтвердил, что летом сменит клуб.
Правда, Барселоне предстоит выиграть конкуренцию за победителя ЧМ-2014 в составе сборной Германии у Баварии и миланского Интера.
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