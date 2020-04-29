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Бавария нашла очередного вундеркинда в клубе Шведа

21:33 40 Читати українською
Бавария нашла очередного вундеркинда в клубе Шведа
Барри Хепберн / SNS Group

Юниор шотландского Селтика Барри Хепберн попал в сферу интересов мюнхенской Баварии.

"Ротен" желают подписать нападающего, которому в марте исполнилось 16. Об этом сообщает Transfermarketweb.

Упамекано определился относительно перехода в Баварию, – СМИ

Хепберн считается одним из самых больших талантов Великобритании, но на профессиональном уровне еще не играл. В 2019 году в активе форварда 3 поединка за сборную Шотландии U-17 в квалификации к чемпионату Европы. Сам Хепберн уже согласился на переезд в Германию.

К слову, подписание талантов из разных уголков планеты – основной принцип трансферной политики Баварии на протяжении последних лет.

Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖ

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Теги
Трансферы Бавария Бавария Селтик Селтик Германия Трансферы Баварии Трансферы Чемпионата Германии Барри Хепберн Барри Хепберн
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