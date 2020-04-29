Бавария нашла очередного вундеркинда в клубе Шведа

Юниор шотландского Селтика Барри Хепберн попал в сферу интересов мюнхенской Баварии.

"Ротен" желают подписать нападающего, которому в марте исполнилось 16. Об этом сообщает Transfermarketweb.

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Хепберн считается одним из самых больших талантов Великобритании, но на профессиональном уровне еще не играл. В 2019 году в активе форварда 3 поединка за сборную Шотландии U-17 в квалификации к чемпионату Европы. Сам Хепберн уже согласился на переезд в Германию.

К слову, подписание талантов из разных уголков планеты – основной принцип трансферной политики Баварии на протяжении последних лет.

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