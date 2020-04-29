Баварія знайшла чергового вундеркінда в клубі Шведа

Юніор шотландського Селтіка Баррі Хепберн потрапив до сфери зацікавлень мюнхенської Баварії.

"Ротен" прагнуть підписати нападника, якому в березні виповнилося 16. Про це повідомляє Transfermarketweb.

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Хепберн вважається одним із найбільших талантів Британії, але на професіональному рівні ще не грав. У 2019 році в активі форварда 3 поєдинки за збірну Шотландії U-17 у кваліфікації до чемпіонату Європи. Сам Хепберн уже погодився на переїзд до Німеччини.

До слова, підписання талантів із різних куточків планети – основний принцип трансферної політики Баварії упродовж останніх років.

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