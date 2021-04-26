Переход наставника РБ Лейпциг Юлиана Нагельсманна в мюнхенский клуб может стать рекордным в истории трансферов тренеров.

Бавария начала официальные переговоры с РБ Лейпциг о подписании наставника "быков" Юлиана Нагельсманна, сообщает Sport1.de.

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Саксонцы готовы отпустить 33-летнего специалиста на замену Хансу-Дитеру Флику, однако решили заработать на нем приличную сумму. Ранее они заявляли о 15-20 млн евро компенсации за разрыв контракта – теперь аппетиты "быков" выросли до 30 млн.

Если мега-сделка с Нагельсманном срастется, это станет абсолютным рекордом на тренерском трансферном рынке. Сейчас самым дорогим коучем является Андре Виллаш-Боаш, за переход которого из Порту в Челси "синие" заплатили в 2011 году 15 млн евро. Рекорд Бундеслиги – будущий переход Адольфа Хюттераиз Айнтрахта в менхенгладбахскую Боруссию (7,5 млн евро).

Сам Нагельсманн заявил, что возглавить Баварию – его мечта, однако он не будет впадать в отчаяние, если сделка не состоится.

Напомним, Юлиан тренирует РБ Лейпциг с 2019 года. Его контакт с "быками" действует до 2023 года.

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