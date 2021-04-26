Перехід наставника РБ Лейпциг Юліана Нагельсманна у мюнхенський клуб може стати рекордним в історії трансферів тренерів.

Баварія розпочала офіційні переговори з РБ Лейпциг щодо підписання наставника "биків" Юліана Нагельсманна, повідомляє Sport1.de.

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Саксонці готові відпустити 33-річного фахівця на заміну Гансу-Дітеру Фліку, однак вирішили заробити на ньому пристойну суму. Раніше вони заявляли про 15-20 млн євро компенсації за розрив контракту – тепер апетити "биків" зросли до 30 млн.

Якщо мега-угода з Нагельсманном зростеться, це стане абсолютним рекордом на тренерському трансферному ринку. Нині найдорожчим коучем є Андре Віллаш-Боаш, за перехід якого з Порту в Челсі "сині" заплатили у 2011 році 15 мільйонів євро. Рекорд Бундесліги – майбутній перехід Адольфа Хюттера з Айнтрахта у менхенгладбаську Борусію (7,5 млн євро).

Сам Нагельсманн заявив, що очолити Баварію – його мрія, однак він не буде впадати у розпач, якщо угода не відбудеться.

Нагадаємо, Юліан тренує РБ Лейпциг з 2019 року. Його контакт з "биками" чинний до 2023 року.

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