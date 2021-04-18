Наставник немецкого РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн коротко отреагировал на интерес мюнхенской Баварии к сотрудничеству с ним.

"Ничего нового не произошло. Мне неизвестно, чего хочет Бавария.

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Не было ни разговоров, ни предложений. Я не буду начинать войну со своим работодателем", – цитирует тренера журналист Йонас Аустерманн в своем твиттере.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик объявил о желании уйти из Баварии по окончании сезона. Он возглавил мюнхенцев в ноябре 2019-го и уже завоевал с "ротен" 6 трофеев. Фамилию специалиста связывают с работой в сборной Германии.

Местная пресса давно называла Нагельсманна главным претендентом на вакантное место. Альтернативный кандидат – Массимилиано Аллегри.

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