В воскресенье в рамках 31-го тура чемпионата Германии состоялось два поединка. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 31-й тур

РБ Лейпциг – Штутгарт – 2:0

Голы: Айдара, 46, Форсберг, 67 (пен.)

Удалени: Ахамада, 13 (Штутгарт, красная карточка)

Боруссия М – Арминия – начало матча в 19:00

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РБ Лейпциг в первом матче воскресенья принимал Штутгарт. Обе команды завершают чемпионат на автопилоте: три подряд поражения Штутгарта фактически вычеркнули швабов из претендентов на еврокубки, а "быки", потеряв окончательные шансы на Салатницу, взялись разбазаривать очки.

Уже на 13-й минуте гости остались в меньшинстве. Науири Ахамада въехал прямой ногой в ногу Амаду Айдаре и увидел перед собой красную карточку. Далее на поле были лишь одна команда – подопечные Нагельсманна могут пенять только на себя за то, что ушли на перерыв с нулями на табло.

Сразу после отдыха Айдара головой направил мяч в сетку после навеса Дани Ольмо. А в середине второй сорокапятиминутки Константинос Мавропанос нарушил правила в собственной штрафной и Эмиль Форсберг с пенальти снял вопрос о победителе матча.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ