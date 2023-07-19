Мюнхенцы хотят усилить состав, подписав полузащитника. Томас Тухель мечтает увидеть в Баварии Орельена Чуамени, которого он хотел пригласить еще в Челси, когда возглавлял английский клуб.

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Как сообщает SPORT1, мюнхенцы уже контрактовали с французским хавбеком. Сам Чуамени разговаривал с игроками сборной Франции, выступающими за Баварию, чтобы узнать о клубном проекте. Томас Тухель надеется убедить Орельена тем, что пообещает ему постоянную игровую практику.

В прошлом сезоне француз часто оставался на скамейке запасных и не попадал в основной состав. Это может подтолкнуть игрока к уходу.

Напомним, что Чуамени перешел в Реал за 80 миллионов евро из Монако. Его действующее соглашение с "сливочными" действует до 2028 года.

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