Бавария официально подтвердила переход 26-летнего корейца из Наполи. Новичок получил контракт на 5 лет и футболку с номером 3.

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По информации инсайдеров, Бавария активировала клаусулу Кима на сумму 50 млн евро. Год назад Наполи заплатил Фенербахче 18 млн за защитника, который сразу стал лидером команды. За партенопейцев центрбек отыграл 45 матчей, забил 2 мяча и помог стать чемпионами Италии.

В Баварии Ким должен заменить Лукаса Эрнандеса, проданного ПСЖ за 45 млн евро.

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