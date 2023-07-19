Мюнхенці хочуть підсилити склад, підписавши півзахисника. Томас Тухель мріє побачити в Баварії Орельєна Чуамені, якого він хотів запросити ще в Челсі, коли очолював англійський клуб.

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Як повідомляє SPORT1, мюнхенці вже контрактували з французьким хавбеком. Сам Чуамені розмовляв з гравцями збірної Франції, які виступають за Баварію, щоб дізнатися про клубний проєкт. Томас Тухель сподівається переконати Орельєна тим, що пообіцяє йому постійну ігрову практику.

В минулому сезону француз часто залишався на лаві запасних і не потрапляв до основного складу. Це може підштовхнути гравця до відходу.

Нагадаємо, що Чуамені перейшов у Реал за 80 мільйонів євро з Монако. Його чинна угода з "вершковими" діє до 2028 року.

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