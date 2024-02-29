Мюнхенский клуб уже думает о летнем трансферном окне и возможном усилении.

Защитник Бенфики Антониу Силва попал в сферу интересов Баварии. Мюнхенский клуб уже направил в Лиссабон запрос о возможности трансфера летом, сообщает Record.

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Однако Баварии надо учитывать большие расходы. Ведь трансферная клаусула в контракте Силвы достигает 100 миллионов евро. Бенфика может выдвинуть высокие требования, ведь контракт игрока истекает только в 2027 году.

Если Бавария действительно захочет заполучить португальского защитника, ее ждет один из рекордных трансферов. На сегодня больше всего заплачено за Харри Кейна (95 миллионов евро).

Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего Силву в 45 миллионов евро.

Напомним, что за Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

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