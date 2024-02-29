Захисник Бенфіки Антоніу Сілва потрапив у сферу інтересів Баварії. Мюнхенський клуб уже надіслав до Лісабона запит про можливість трансферу влітку, повідомляє Record.

"Це ненормально для воротаря": триразовий тріумфатор Ліги Європи вказав на головні козирі Трубіна

Однак Баварії треба зважати на великі витрати. Адже трансферна клаусула в контракті Сілви сягає 100 мільйонів євро. Бенфіка може висунути високі вимоги, оскільки контракт гравця спливає тільки у 2027 році.

Якщо Баварія справді захоче роздобути португальського захисника, на неї чекає один із рекордних трансферів. На сьогодні найбільше заплачено за Харрі Кейна (95 мільйонів євро).

Портал Transfermarkt оцінює 20-річного Сілву в 45 мільйонів євро.

Нагадаємо, що за Бенфіку виступає український голкіпер Анатолій Трубін.

Трубін встановив унікальне досягнення в Бенфіці – українець увійшов в історію, перевершивши усіх попередників