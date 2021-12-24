На Стемфорд Бридж рассматривают вариант с подписанием американского защитника Сержиньо Деста.

Барселона позволит Десту покинуть команду в январе, а тренер "аристократов" Томас Тухель рассматривает защитника как замену для Бена Чилвела, сообщает The Express. Последний месяц назад получил серьезную травму.

Гвардиола – о переходе Феррана Торреса в Барселону: "Он сказал, что хочет уйти, я разрешил"

После увольнения Кумана и назначения Хави на должность нового тренера Барселоны 21-летний футболист потерял свое место в составе команды.

Напомним, в октябре 2020 года Барселона заплатила Аяксу 21 млн евро за трансфер американца. В этом сезоне Дест сыграл в 12 матчах Ла Лиги, отдав три результативных передачи.

Барселона в большинстве не переиграла везучую Севилью – команды забивали только с угловых