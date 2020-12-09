Полузащитник каталонского гранда Фрэнки де Йонг попал в список интересов Баварии, сообщает Mundo Deportivo.

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Мюнхенцы уже даже разговаривали с агентом 23-летнего нидерландца Али Дурсоном, чтобы уточнить возможность трансфера. Действующий чемпион Германии не намерен выплачивать клаусулу Френки, которая составляет 400 млн евро.

Напомним, Барса приобрела де Йонга у Аякса за 86 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги хавбек провел 10 матчей, в которых результативными действиями пока не отличался.

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