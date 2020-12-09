Баварія цікавиться де Йонгом – мюнхенці вже надіслали запит агенту хавбека Барселони
Тріумфатор Ліги чемпіонів має намір підсилити атакувальну лінію зіркою Барселони.
Півзахисник каталонського гранда Френкі де Йонг потрапив до списку інтересів Баварії, повідомляє Mundo Deportivo.
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Мюнхенці вже навіть розмовляли з агентом 23-річного нідерландця Алі Дурсоном, щоб уточнити можливість трансферу. Чинний чемпіон Німеччини не має наміру виплачувати клаусулу Френкі, яка становить 400 млн євро.
Нагадаємо, Барса придбала де Йонга у Аякса за 86 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги хавбек провів 10 матчів, в яких результативними діями поки не відзначався.
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