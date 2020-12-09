Півзахисник каталонського гранда Френкі де Йонг потрапив до списку інтересів Баварії, повідомляє Mundo Deportivo.

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Мюнхенці вже навіть розмовляли з агентом 23-річного нідерландця Алі Дурсоном, щоб уточнити можливість трансферу. Чинний чемпіон Німеччини не має наміру виплачувати клаусулу Френкі, яка становить 400 млн євро.

Нагадаємо, Барса придбала де Йонга у Аякса за 86 млн євро. У нинішньому сезоні Ла Ліги хавбек провів 10 матчів, в яких результативними діями поки не відзначався.

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