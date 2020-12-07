Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич признался, что ему не нравится ситуация, в которой он оказался в каталонском клубе.

"Если честно, я не понимаю, почему сложилась такая ситуация. Понятно, что я хочу играть гораздо чаще и больше.

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Я знаю, что могу сделать большой вклад, и когда тренер давал мне возможность играть, я всегда делал это хорошо", – цитирует Пьянича издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 30-летний босниец перешел в Барселону из Ювентуса в сентябре 2020 года за 60 млн евро. В текущем сезоне он принял участие лишь в 11 матчах – только в шести случаях он выходил в стартовом составе.

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