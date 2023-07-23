Коли Юліан Нагельсманн змінював Лейпциг на Мюнхен, він забрав із собою тодішнього капітана "биків". Баварія навіть змогла домовитися за доволі скромні 15 мільйонів компенсації.

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Однак Забітцер, навіть маючи протекторат тренера, в новій команді провалився. У другій половині минулого сезону Баварія віддавала його в оренду Ман Юнайтед. Втім, австрієць не переконав "манкуніанців" здійснити повноцінний трансфер.

Визволити Забітцера готова дортмундська Борусія. Журналіст Флоріан Плеттенберг стверджує, що переговори між клубами близькі до завершення. "Джмелям" цей трансфер обійдеться у 15-20 мільйонів євро включно з бонусами.

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