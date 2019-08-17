Баварія та Барселона офіційно узгодили оренду Коутінью

Бразильський хавбек все ж покине чемпіонів Іспанії цього літа.

Баварія та Барселона узгодили перехід Філіппе Коутінью на правах оренди, інформує офіційний сайт мюнхенців.

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Угода розрахована на сезон 2019/20, після якого чемпіони Німеччини отримають право викупу бразильця. У найближчі дні Коутінью прибуде до Мюнхена для улагодження фінальних деталей угоди і медогляду.

"Можу підтвердити, що я і спортивний директор були в Барселоні в середу і досягли угоди як з клубом, так і з гравцем", – заявив голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге.

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Нагадаємо, Коутінью перейшов до Барселони з Ліверпуля взимку 2018 року, однак так і не зміг стати лідером каталонців. У 76 матчах за "блаугранас" 27-річний хавбек відзначився 21 голом.