Бавария в стартовом матче Бундеслиги сенсационно расписала ничью с Гертой

В рамках первого тура чемпионата Германии Герта на выезде расписала боевую ничью с Баварией. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В пятницу вечером чести начать новый сезон Бундеслиги 2019/20 удостоились мюнхенская Бавария и берлинская Герта. "Бело-голубые" для прошлогоднего чемпиона Германии – соперник довольно неудобный. Стоит вспомнить хотя бы тот факт, что именно после поражения от Герты в прошлом сезоне своего места едва не лишился наставник Баварии Нико Ковач. Однако это уже в прошлом, а сегодня на "Альянц Арене" новая встреча, которая открывает гонку за "Серебряную салатницу".

Со стартовым свистком хозяева сразу же бросились к воротам соперника пытаясь распечатать ворота Руне Ярстейна – в течение первых двух минут баварцы создали два опасных момента. Серж Гнабри искусно сбрасывал на Тьягу Алькантара и тот пробивал по центру ворот – голкипер уверенно забрал мяч. В ответ Карим Рекик пытался накрутить соперника, но защитники нейтрализовали опасность. После первых десяти минут берлинцы немного остудили стартовый натиск хозяев и переместили игру в центр поля.

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Впоследствии Мюллер с пределов штрафной площадки наносил удар в дальний угол. Мяч пролетел мимо ворот. И сразу же Марко Груич нашел пасом Ибишевича – тот низом пробивал по воротам Мануэля Нойера. На одиннадцатой минуте Левандовски упал в штрафной соперника, но арбитр решил что все было в рамках правил и защитник Герты Лукас Клюнтер просто подставил спину Роберту. Через мгновение Ибишевич снова угрожал воротам соперника, однако подскользнулся при нанесении удара и мяч пролетел рядом со штангой. Баварцы продолжали нагнетать и лишь ценой сверхусилий защитникам Герты удавалось отбиваться. Однако на 25-й минуте оборона берлинцев не устояла: Левандовски подобрал мяч в центре поля, отдал на Йозуа Киммиха и помчался к штрафной соперника, где замкнул передачу от Сержа Гнабри.

Через десять минут одна из немногих атак Герты закончилась курьезным голом: после удара Доди Люкебакио мяч попал в спину Ибишевичу и залетел в сетку ворот. И буквально сразу же Герта вышла вперед: Марко Груич получив убийственную передачу, оказался лицом к лицу с голкипером и оббежав его, спокойно отправил мяч в сетку. Шокированные мюнхенцы пытались отыграться, но защитники Герты на кураже четко отрабатывали в обороне.

Второй тайм также начался с атак хозяев: мог забивать Коман, но защитник бувально лег под мяч, а на добивании Левандовски сыграл крайне неудачно. На 58-й минуте арбитр по требованию ассистента внезапно остановил игру и побежал к системе VAR, чтобы посмотреть один из эпизодов. Как следствие рефери назначил одиннадцатиметровый за фол против Левандовски – Груич завалил Роберта во вратарской площадке. Поляк четко реализовал пенальти сравняв счет в матче.

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После забитого гола баварцы не остановились, а наоборот включили повышенную скорость создавая все новые и новые моменты у ворот соперника. Иногда только чудо спасало ворота Герты от стопроцентного гола, например после паса Гнабри на набегающего Толиссо, перед которым оставались пустые ворота .... На 77-й минуте опасный штрафной выполнял Ондрей Дуда, но мяч после его удара попал в стенку, а после добивания пролетел выше ворот. За четыре минуты до окончания второго тайма прекрасную возможность забить упустил Гнабри – мяч просвистел над перекладиной. Финальный штурм баварцев так и не привел к забитому голу и матч закончился боевой ничьей.