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Бавария готовит предложение Айнтрахту по Йовичу – сам форвард видит себя в испанском гранде

14:39 36 Читати українською
Бавария готовит предложение Айнтрахту по Йовичу – сам форвард видит себя в испанском гранде
Лука Йович / Фото ФК Айнтрахт

Нападающий Айнтрахта Лука Йович станет желанной целью во время летнего трансферного окна.

Руководство Баварии в ближайшее время сделает запрос Айнтрахту по Луке Йовичу, сообщает Mundo Deportivo.

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Сам нападающий сборной Сербии мечтает перейти в Барселону, которая якобы заинтересована в услугах Луки, но никаких конкретных действий по его трансферу пока не делает.

Стоит отметить, что 21-летний форвард помог Айнтрахту выбить донецкий Шахтер из Лиги Европы, а также будет противостоять в составе сборной Сербии подопечным Андрея Шевченко в цикле отбора к Евро-2020.

В текущем сезоне Бундеслиги Йович провел 24 матча, в которых отметился 15-ю голами и 6-ю ассистами.

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