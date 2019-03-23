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Баварія готує пропозицію Айнтрахту щодо Йовіча – сам форвард бачить себе в іспанському гранді

14:39 332 Читать на русском
Баварія готує пропозицію Айнтрахту щодо Йовіча – сам форвард бачить себе в іспанському гранді
Лука Йовіч / Фото ФК Айнтрахт

Нападник Айнтрахта Лука Йовіч стане бажаною ціллю під час літнього трансферного вікна.

Керівництво Баварії найближчим часом зробить запит Айнтрахту щодо Луки Йовіча, повідомляє Mundo Deportivo.

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Сам нападник збірної Сербії мріє перейти в Барселону, яка нібито зацікавлена в послугах Луки, але ніяких конкретних дій щодо його трансферу поки не робить.

Варто відзначити, що 21-річний форвард допоміг Айнтрахту вибити донецький Шахтар з Ліги Європи, а також протистоятиме у складі збірної Сербії підопічним Андрія Шевченка у циклі відбору до Євро-2020.

В поточному сезоні Бундесліги Йовіч провів 24 матчі, в яких відзначився 15-ма голами та 6-ма асистами.

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